“الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية” تجهز 163 موقعا لاستقبال 380 ألف حاج بمشعر عرفات

جهزت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مخيمات مشعر عرفات لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة.

وأنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقع لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليون و 500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.

وكانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات قبيل ثلاثة أيام، وردصت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكدت من تطبيق أصحاب المكاتب لكافة الاشتراطات ورفعت بتقرير لوازرة الحج لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويوضح مدير وحدة المتابعة وتقييم الأداء المطوف حاتم أبو العلا أن من أبرز الاشتراطات المطلوب تطبيقها في المخيمات هو تشييد الخيام ، وتسوير الأرض، وتوفر أدوات السلامة ، وجودة الفرش، والتأكد من توفر الخدمات المطلوبة من قبل مكاتب شؤون الحجاج والشركات وفق المحاضر الموقعة.

وأفاد بأن فريق عمل مكون من 40 فردا بإشراف من رئيس ومساعد الرئيس المطوف عمار فقيها استلموا كامل المواقع بعد توزيعها من إدارة المشاعر المقدسة بإشراف عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف المهندس محمد بانه، حيث بدت بجاهزية كاملة ولم تسجل أي ملاحظات تذكر سوى أمور بسيطة تم حلها في حينها، مشددا على أنهم يحرصون على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، والتي تتفق مع قرار مجلس الوزراء التاريخي بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة بغية تحسين وتجويد الخدمات.

وخلص أبو العلا إلى وجود متابعة دائمة ودقيقة من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري لتقديم أفضل الخدمات وحل كل الإشكاليات لينعم الحاج بالراحة والامان والاستقرار ويؤدي نسكه بيسر وسهولة وأمان.