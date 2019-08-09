مسرح مهرجان ولي العهد للهجن يبث تكبيرات العيد.. في موسم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:-

بين لهو الأطفال وأصوات الزوار والمتسوقين في قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، يرتفع صوت «تكبيرات العيد» بعذوبة، ليخلق جواً روحانياً في الأرجاء.

وبث مسرح قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بموسم الطائف بحديقة الملك فيصل تكبيرات العيد عبر شاشات الضخمة وسماعاتها الداخلية، إيذاناً بقرب العيد وتجسيداً لسُنة نبوية بالتكبير في خير أيام الله، العشر الأول من ذي الحجة، ما يبعث في النفس شوقاً إلى تلك الشعيرة.

ولفت الصوت القادم بعذوبة من سماعات المسرح أنظار العديد من زوار ومرتادي قرية الهجن بمهرجان ولي العهد.