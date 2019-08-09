التعليقات: 0

مسرح مهرجان ولي العهد للهجن يبث تكبيرات العيد.. في موسم الطائف

مسرح مهرجان ولي العهد للهجن يبث تكبيرات العيد.. في موسم الطائف
weam.co/605637
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:-

بين لهو الأطفال وأصوات الزوار والمتسوقين في قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، يرتفع صوت «تكبيرات العيد» بعذوبة، ليخلق جواً روحانياً في الأرجاء.

وبث مسرح قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بموسم الطائف بحديقة الملك فيصل تكبيرات العيد عبر شاشات الضخمة وسماعاتها الداخلية، إيذاناً بقرب العيد وتجسيداً لسُنة نبوية بالتكبير في خير أيام الله، العشر الأول من ذي الحجة، ما يبعث في النفس شوقاً إلى تلك الشعيرة.

ولفت الصوت القادم بعذوبة من سماعات المسرح أنظار العديد من زوار ومرتادي قرية الهجن بمهرجان ولي العهد.

 

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بحديقة الملك فيصل ضمن موسم الطائف 

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بحديقة الملك فيصل ضمن موسم الطائف

رئيس اتحاد الهجن: اليوم الوطنى يذكرنا بالملاحم البطولية لتوحيد الوطن

رئيس اتحاد الهجن: اليوم الوطنى يذكرنا بالملاحم البطولية لتوحيد الوطن

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

مدير تعليم الطائف: رعاية ولي العهد لمهرجان الهجن إحياء لتراث أصيل

مدير تعليم الطائف: رعاية ولي العهد لمهرجان الهجن إحياء لتراث أصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>