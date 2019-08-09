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ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى
weam.co/605650

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًّا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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