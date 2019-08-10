حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لصعيد عرفات

المشاعر المقدسة -الوئام- هاني الثبيتي:

توافد حجاج بيت الله الحرام لصعيد عرفات صباح اليوم السبت 9 ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم ، وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت بطرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

حيث يخرج الحاج من منى متوجهاً إلى عرفة للوقوف بها مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة ، حيث يتحقق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه .

ويقضي الحجاج الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم لأداء شعيرة الحج اليوم بمشعر عرفات بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ، بعد أن يؤدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، والاستماع لخطبة يوم عرفة بمسجد نمره ومن ثم تبدأ “الإفاضة” إلى مزدلفة مع زوال شمس هذا اليوم .

وفي ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تابع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية عملية تصعيد الحجاج صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مشعر عرفات، في حين ووجها جميع الدوائر الحكومية المسؤولة بتوفير أفضل الخدمات لينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك وهم آمنين مطمئنين.