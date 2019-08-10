الجهود الصحية تساعد حاتم العراقي على تكملة منسك الحج

المشاعر المقدسة- الوئام:

بفضل من الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية ومن ضمنها جهود وزارة الصحة استطاع الحاج حاتم حامد محمود ( 64 ) سنه عراقي الجنسية من اكمال مناسك حجه بعد ان كاد ان يعجز عن ذلك بسبب تدهور فجائي لحالته الصحية ليتوجه الى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وبعد اجراء الفحوصات الاشعة اللازمة اكتشف الأطباء في الطوارئ وجود ثقب في الأمعاء وتسريب في التجويف البطني مما يستدعي تدخل جراحي عاجل جدا وهو ما تم فعلا .

وأجريت له عملية عاجلة استغرقت اربع ساعات ونصف تم خلالها إزالة الأجزاء المتضررة وإعادة وصل الأمعاء ليضل تحت الملاحظة لمدة خمسة أيام ثم بعد ذلك أجريت له عملية تكميلية لتثبيت الانسجة دامت لمدة ساعة واحدة غادر بعدها بــ (48 ) ساعة وبعد ان تماثل للشفاء تماما وتأكد للجهاز الطبي المتابع لحالته إمكانية استكماله لكافة مناسك الحج.

الى ذلك قدم الحاج حاتم حامد جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والى جميع العاملين في وزارة الصحة بشكل عام وللعاملين في مستشفى الملك فيصل نظير ما وجده من اهتمام ورعاية إنسانية واخلاقية وطبية مقدرا حجم ما يبذل من جهود وعمل جبار يصب في مصلحة الحاج ويوفر للحاج كل ما يمكن من خدمات تعينه على إتمام حجه بكل يسر وسهولة وترعاه بعد الله بشكل يستحق الإشادة والثناء انصافا للجميع.