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استعادة ألقاب الجمعية العالمية

السعودية تستضيف «نزال الكثبان» بين جوشوا ورويز

السعودية تستضيف «نزال الكثبان» بين جوشوا ورويز
weam.co/605699
الرياض- الوئام:

ستكون العاصمة السعودية الرياض في 7 ديسمبر المقبل، على موعد مع استضافة مواجهة الثأر بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، وذلك بحسب ما أعلن المروجون يوم أمس الجمعة.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ”اشتباك الكثبان”، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو (حزيران) الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وكانت صحيفة ذي تلغراف البريطانية كشفت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عن إقامة هذه المواجهة في السعودية التي أنفقت هيئاتها الرياضية قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستضافة النزال، وذلك بحسب الصحيفة.

وشكلت نتيجة يونيو (حزيران) إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاماً) الذي يعد أفضل الملاكمين حالياً، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

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