8 رحلات جوية نقلت حجاج قطر عبر دول خليجية

جدة - الوئام

سجلت مطارات السعودية، خلال الأيام الماضية وحتى يوم أمس الجمعة، وصول حجاج من دولة قطر لأداء الحج، حملتهم 8 رحلات جوية من دول الخليج إلى مكة المكرمة.

وبحسب مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي، العقيد سليمان اليوسف، فإن القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات بصالة الوصول، كما سجلت مطارات المدينة والطائف وصولهم.

وقال العقيد اليوسف، في اتصال هاتفي بصحيفة “الشرق الأوسط”: إن “الرحلات التي وصلت مساء أمس كانت جميعها على خطوط عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات التي شهدت أمس أكبر حضور للحجاج من قطر”.

وأشار إلى أن بلاده تستقبل أي حاج قطري من أي مكان، وتقدم له كل الخدمات في المنافذ السعودية، موضحاً أنه في عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، فإنه يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي تعطيل وتنتهي إجراءاته خلال دقائق معدودة.

وأوضح أن السعودية ترحب بكل الحجاج من مختلف دول العالم، وتسخر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وكانت السعودية أكدت تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج، ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

ومن جهته، قال مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، العقيد حمدي العصيمي: إن “توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبد العزيز كان منذ الـ6 أيام الماضية”، لافتاً إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز حتى أمس تجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية، مشدداً على أن كل الخدمات سخرت للحجاج القطريين.