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صحوا على المدينة وغائما جزئيا على جدة

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المشاعر المقدسة

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المشاعر المقدسة
weam.co/605720
المشاعر المقدسة- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائما جزئيا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصحوا على المدينة المنورة وغائما جزئيا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية , بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية ، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح شمالية , بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية ، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة شمالية ، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية شرقية ، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

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