إعصار يضرب لوكسمبورج ويصيب العشرات ويسبب أضراراً للمنازل

لوكسمبورج - الوئام:

أصيب 14 شخصا من بينهم اثنان في حالة خطيرة، عندما ضرب إعصار القطاع الجنوبي الغربي من لوكسمبرج مساء أمس

الجمعة، محدثا أضرارا بالغة.

ووفقا لحكومة لوكسمبورج، فأن بلدتي بيتنجن وكارينج كانتا من بين المناطق الأكثر تضررا من الإعصار، حيث تعرض 160 منزلا لأضرار بالغة أو لفقد أسقفها.

وتلقت الشرطة وأجهزة الإطفاء أكثر من 1000 اتصالا هاتفيا في غضون بضع دقائق.

وأوضحت مصادر الشرطة أنه تم فتح مخابئ الطوارئ في البلدتين أمام المواطنين الذين فقدوا منازلهم بسبب الإعصار، كما تم تعزيز تواجد أفراد الشرطة في البلدتين.

وقال رئيس الوزراء كزافييه بيتل على حسابه بموقع تويتر إنه تم تشكيل فريق أزمة، وإن “الحكومة تقدم المساعدة للمتضررين”.

وحذر فريق الأزمة المواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء التي تساقطت بسبب شدة الرياح.

وأظهرت صور المناطق المتضررة مدى الدمار الذي وقع، مثل السيارات التي تدمرت بعد سقوط أسقف وأجزاء من المنازل عليها، ومثل تطاير أجزاء من الأنقاض في الهواء.

وأشار متحدث باسم شرطة لوكسمبرج إلى وجود “مساحات من الدمار” تمتد لمسافة تتراوح بين خمسة إلى سبعة كيلومترات.

كما أدت العواصف الشديدة في ألمانيا المجاورة إلى حدوث أضرار وفوضى مساء أمس.

وتم تأجيل مباراة لكرة القدم بين نادي ساندهاوزن وبروسيا مونشنجلادباخ بسبب هبوب عاصفة رعدية، بينما أصيب 15 لاعب كرة قدم في ولاية بادن فيرتنمبرج الكائنة جنوب غربي ألمانيا بعد أن ضربتهم صاعقة.