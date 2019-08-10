مسؤول دنماركي بارز: انفجار مركز شرطة كوبنهاجن “متعمد”

كوبنهاجن – وكالات – الوئام

قال كبير مفتشي الشرطة، يرجن برجين سكوف، اليوم السبت، إن الانفجار الذى أصاب مركز شرطة في كوبنهاجن “عمل متعمد لا شك في ذلك”.

وأضاف سكوف للصحفيين اليوم أنه لم يعرف بعد الدافع وراء الانفجار، ولكنه يرى أنه عمل إرهابي.

وتسبب الانفجار فى تحطيم نوافذ ومدخل مقر مركز الشرطة المحلي، الواقع فى ضاحية نوريتبرو في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال سكوف إن الشرطة تواصل البحث عن رجل شوهد وهو يهرب من موقع الانفجار، الذى وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ووضعت شرطة كوبنهاجن صورة على شبكة الإنترنت لشخص يحمل حقيبة بلاستيك ويرتدي ملابس سوداء وحذاء أبيض اللون، وهو يعدو هاربا من مسرح الحادث.

وقال بريان إريكسون، المتحدث باسم فرقة الإطفاء، إنه تم الدفع بخدمات الطوارئ إلى موقع الانفجار.

وجاء هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار آخر تسبب في تحطم نوافذ

وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن، وأدى إلى إصابة شخص واحد، تعرض لشظايا متطايرة من الحطام، ولم تلق الشرطة القبض بعد على أي مشتبه به في هذا الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

ولم تفد الأنباء بوقوع إصابات في الانفجار الأخير الذي وقع في الثالثة و18 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلى.