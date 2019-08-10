التعليقات: 0

إجراء 1938عميلة غسيل كلوي

“الصحة”: 316 ألف حاجة وحاجة تلقوا الخدمات الصحية

“الصحة”: 316 ألف حاجة وحاجة تلقوا الخدمات الصحية
weam.co/605775
مكة المكرمة - الوئام

قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها ومراكزها الصحية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذو الحجة، بلغ 316919 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء 29 عمليات قلب مفتوح و685 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1938 عملية غسيل كلوي و102 عمليات مناظير، و532 عملية، بينما تم دخول 2475 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 7 حالات ولادة.

روابط ذات صلة

إنقاذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد

إنقاذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد

“ستارة باب الكعبة” أمام أنظار زوار هيئة الأمم المتحدة منذ 37 عاماً

“ستارة باب الكعبة” أمام أنظار زوار هيئة الأمم المتحدة منذ 37 عاماً

في الحج.. كيف حولت المملكة الخيال إلى واقع؟

في الحج.. كيف حولت المملكة الخيال إلى واقع؟

بلدية المعابدة بمكة المكرمة تزيل المخيمات المخالفة

بلدية المعابدة بمكة المكرمة تزيل المخيمات المخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>