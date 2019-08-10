عبد اللطيف بن مازن العتيبِي

إذا ذكرتُ المملكة العربية السعودية ذكرتُ ذلك البلد المبارك، وقلب العالَم الإسلامي النابض، حيث المكانة العالية والغالية في قلوب المسلمين.

إذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت الأماكن المقدسة، ذكرت مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين، حيث الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ومسجد رسول الله ﷺ, فهي مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم في صلواتهم، نزل فيها جبريل عليه السلام على نبينا محمد ﷺ لإسعاد البشرية، قال الله تعالَى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهذا هو منهج هذه الدولة المباركة حيث تبلغ قصارى جهدها في إيصال الإسلام بصورته الحقيقية، بمنهج معتدلٍ وسطٍ, لا إفراط فيه ولا تفريط.

إذا ذكرتُ المملكة العربية السعودية ذكرت جهودها الكبيرة في خدمة الحرمين الشريفين، والقيام على شؤونهما وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع الأقطار.

هل أُحدثكم عن التوسِعات والمشاريع العملاقة المتتالية في عهد ملوكها الكرام الذين لَم يألوا جهداً في بذل أقصى الإمكانات لتقديم سبل الراحة وتسخير الطاقات البشرية والمادية لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن؛ لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة.

إذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت اللقب الذي يحمله ملوك هذه البلاد المباركة الراعية للحرمين الشريفين، وهو لقب (خادم الحرمين الشريفين) ويعني القائم على خدمة الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

فأعلى منصب في الدولة هو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الذي يحمل لقب (خادم الحرمين الشريفين) وهذا اللقب العظيم قد امتد من أسلافه ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك فهد بن عبد العزيز بن آل سعود رحمه الله تعالى.

وإذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت الخير الممتد إلَى أصقاع المعمورة من مشارقها ومغاربها؛ فأياديها بيضاء ممتدة بالخير إلَى الناس كافة من مسلمين وغيرهم.

إذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت المصحف الشريف وطباعته الذي لا يكاد يخلو مسجد ولا بيت مسلم في هذه المعمورة إلا وجدته فيه، بل إنه قد ترُجمة معانيه بلغات العالم الذي يطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف وتوزيعه مجانًا إلَى جميع المسلمين في العالم.

وإذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت نور السنة وهدي التوحيد ومن ذلك مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف الذي يُعنَى بطباعة الحديث النبوي الشريف.

إذا ذكرت المملكة ذكرت ذلك المشروع الجبار مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لسقيا ماء زمزم، الذي حضي بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وامتد هذا الاهتمام إلى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله.

إذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت الحج والعمرة والخدمات المبذولة من جميع قطاعات الدولة وعلى رأسهم الملك سلمان ايده الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالَى يبذلون جهودا جبارة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لتيسير أداء الحج والعمرة لحجاج بين الله الحرام.

الكل في المملكة العربية السعودية من حكام وشعب يجتهدون في خدمة ضيوف الرحمن وما نراه من دموع الفرح والسعادة من حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن من حين أن تطأ أقدامهم على هذه الأرض المباركة وما يجدونه من حفاوة وكرم ضيافة واستقبال حافل من الجميع, وتمتد هذه المشاعر عند رؤية الكعبة المشرفة حيث لا يكاد أي مسلم أن يدخل في بيت الله الحرام إلا وقد نزلت دموع الفرح دموع مختلطة بدعوات لله سبحانه وتعالى في ذلك المكان المهيب حقا, وتمتد هذه المشاعر الطيبة في أغلب المشاعر المقدسة وما يرون من خدمات تفوق الوصف, وأما لحظة الوداع والمغادرة فهي بحق من أصعب اللحظات من رميهم للجمار وفي طريقهم إلى طواف الوداع وتوديع رجال الأمن لهم بدعوات سمعتها باذنِي (تقبَّل اللهُ يا حاجُ, تقبَّل اللهُ يا حاجُ) والتِي كان لها وقع كبير على مسامع الحجيج, وحينها لَم يتمالكوا مشاعرهم عند سماعها؛ ففاضة دموعهم مبتهلين إلى الله بدعوات لهذه الدولة المبارك والقائمين عليها وعلى رعاية الحرمين الشريفين, ولا يكاد أحدٌ من حجاج بيت الله الحرام أن يصف ما يراه وما يشاهده من لحظة وصوله حتى مغادرته إلى بلاده من خدمات وحسن ضيافة واستقبال ورعاية لا تعد ولا تحصى.

وإذا ذكرت الضيافة فالكل يتسابق على استضافة ضيوف الرحمن ومن أقوى مشاريع وبرامج الاستضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- حيث يتم من خلاله استقبال الآف المسلمين من جميع أنحاء العلم؛ حيث تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في معالي الوزير فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, ونائبه فضيلة الشيخ الدكتور يوسف السعيد, ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, وجميع منسوبِي الوزارة وفقهم الله, ولا يقتصر جهد الوزارة على هذا فحسب فهناك العديد من الجهود والخدمات ومن أبرزها التوعية الإسلامية في الحج والعمرة, حيث يقوم نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين ببذل جهداً كبيراً في دعوة وإرشاد الحجاج والمعتمرين ومشروع إجابة السائل وهو رد على استفساراتهم على مدار الساعة بلغات العالَم وتوزيع الكتب والمواد الدعوية للمستفيدين وغيرها كثير.

إذا ذكرت المملكة العربية السعودية ذكرت ذلك الشعب الطيب الوفي الكريم المستمد قوته من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وتوجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ايده الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله.

تحية طيبة لهذا البلد الطيب، لدار العز والكرم والجود، ولحكامة الكرام، ولشعبة الوفِي.

يحق لكل مسلم أن يفخر بكم.

وحينما يتذكر المرء هذه النعم العظيمة فإنه يجب عليه شكرها؛ لتدوم وتبقى وتزداد كما قال الله تعالَى (وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم) الآية.

رزقنا الله شكر نعمته، والمحافظة عليها، واستعمالها فِي ما يرضيه عنَّا بمنه وكرمه.