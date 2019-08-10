ريال مدريد يعرض على نيمار راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو

مدريد – وكالات – الوئام

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد قدم عرضا ضخما لضم النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار (27 عاما) في حال انضمامه لريال مدريد، وهو ما يفوق راتب نيمار حاليا لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو، وفقا لوسائل إعلام).

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبينأجرا في العالم، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ووضعت الصحيفة للموضوع عنوانا يقول: “فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب”، مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار لخمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت، قبل أيام قليلة، أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.

كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022.