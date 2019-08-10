“الصحة” تباشر 766 حالة من الحجاج حتى نهاية يوم التروية بمستفى الجسر بمكة

مكة- الوئام

باشرت “الصحة” في مستشفى منى الجسر بمكة المكرمة (766) حالة من حجاج بيت الله الحرام حتى نهاية يوم التروية لحج هذا العام 1440هـ.

وقدمت الفرق الطبية، الخدمات العلاجية لـ (175) حالة في أقسام الطوارئ، فيما استقبلت العيادات الخارجية (591) حالة، وتم تنويم (44) حالة في أقسام التنويم، غادرت جميعها المستشفى بعد تحسن وضعها الصحي، بينما بقيت (11) حالة لإكمال الخطة العلاجية في المستشفى، حيث عملت “الصحة” على تصعيد جميع الحالات المستقرة منها إلى مشعر عرفات لإكمال منساكهم ضمن القافلة الطبية لوزارة الصحة.

وأشارت “الصحة” إلى أنه تم صرف جميع الوصفات الطبية اللازمة لقاصدي المستشفى من ضيوف الرحمن إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الإسعافية والعلاجية والوقائية مجانًا للحجاج، تماشيًا مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية بحجاج بيت الله الحرام، حيث جاء في مقدمة الأدوية المصروفة مسكنات الألم والمضادات الحيوية.

وكانت “الصحة”، دعت ضمن حملتها التوعوية #حج_بصحة إلى ضرورة قيام الحاج بحمل الأدوية العامة في حقيبة سفره، والتي يحتاجها عند إصابته بأي وعكة صحية مثل خافض الحرارة ومسكن الألم ومضاد السعال، والكريمات المستخدمة لشد العضلات وتسلخات الجلد، إضافة إلى الأدوية التي تخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة، للوقاية من الأمراض ولمواجهة أي طارئ صحي لا قدر الله أثناء تأدية المناسك لإتمام فريضة الحج بصحة وعافية.