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“الصحة” تنجح في تثبيت فقرات حاجه باكستانية تعرضت للسقوط في الحرم المكي

“الصحة” تنجح في تثبيت فقرات حاجه باكستانية تعرضت للسقوط في الحرم المكي
weam.co/605813
مكة- الوئام

نجحت “الصحة”، ممثلة في فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية جراحية لحاجة باكستانية، في العقد السابع من عمرها، تعاني من انزلاق في الفقرات بسبب سقوطها في الحرم أثناء الطواف، ما تسبب لها بعدم قدرتها على الحركة.

وكانت الحاجه الباكستانية خالده افتخار، تبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا، قدمت لأداء فريضة الحج هذا العام، وأثناء قيامها بالطواف في الحرم المكي تعثرت المسنة وتعرضت للسقوط، ما استدعى نقلها لمستشفى النور التخصصي، الذي قرر إجراء عملية جراحية لها فور وصولها لتثبيت الفقرات لديها، ولتتمكن من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها.

وتضع “الصحة” حالات المرضى الحجاج ضمن أولوياتها في تقديم الخدمة لهم وتسريع إجراءات العمليات الجراحية الضرورية لهم، وإلحاقهم بالقوافل الطبية التي تقوم بتصعيد العديد من الحجاج المنومين بمستشفياتها، لتمكينهم من استكمال حجهم.

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