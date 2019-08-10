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دوامة من الماء والرياح

أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية

أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية
weam.co/605814
أمستردام - وكالات - الوئام

أظهرت لقطات مصورة، التقطها شاهد، أن العاصمة الهولندية أمستردام شهدت أمس الجمعة (9 أغسطس آب) ما يعرف باسم ظاهرة الشاهقة المائية، وهي عبارة عن دوامة من الرياح والماء.

وذكر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن العواصف الرعدية التي هبت على مدينة أمستردام كانت السبب في هذه الدوامة القوية.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي مصابين جراء هذه الظاهرة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع بعض الأضرار الطفيفة.

وتوقع المعهد، على حسابه في تويتر، استمرار هبوب الرياح العاتية في أنحاء هولندا على مدار اليوم السبت (10 أغسطس آب).

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