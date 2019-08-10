أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

مكة- الوئام

تشهد المشاعر المقدسة في هذه اللحظات، أمطارًا غزيرة شملت عرفات ومزدلفة وأجزاء من أحياء مكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، بدء تأثير الرياح الهابطة على المشاعر المقدسة وهطول الأمطار، كما رصد الرادار وصول السحب الرعدية الممطرة إلى المشاعر المقدسة والمصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

يشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني، جددت دعوتها لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة، في جميع مراحل الحج، ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وشددت على ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن، خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات، راجية السلامة للجميع.