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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار الصراع المسلح في عدن

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار الصراع المسلح في عدن
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وكالات- الوئام

أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، استمرار الصراع المسلح بين الأشقاء في عدن باليمن.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن استمرار الصراع يُعد جريمة مشينة تنتهك أواصر الأخوة والدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتعرض حياة المدنيين للخطر، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا القوى المتصارعة في عدن إلى تغليب الحكمة والعقل، ومراعاة المصالح العليا للشعب اليمني.

وأكد “الزياني”، أن أعداء اليمن هم المستفيدون من هذا الصراع المؤسف، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة القوى والمكونات اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره وسيادته لدعم الحكومة الشرعية، واستكمال سيادة الدولة اليمنية على كافة أراضيها، والحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن.

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