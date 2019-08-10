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المتصفح الجغرافي للمسجد الحرام متاح الآن لجميع أنحاء العالم

المتصفح الجغرافي للمسجد الحرام متاح الآن لجميع أنحاء العالم
weam.co/605829
واس- الوئام

أنهت الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات الجغرافية، تحديث المتصفح الجغرافي الخاص بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس شاهر بن محمد المطرفي، أن هذا المتصفح عبارة عن خريطة تفاعلية مقدمة من الإدارة على شبكة الإنترنت تتيح للمتصفح من جميع أنحاء العالم للموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من التعرف على كافة الخدمات ومعرفة مواقعها مما يوفر الجهد والوقت، مبيّنًا أن المتصفح متوفر بخمس لغات وهي العربية و الإنجليزية والأوردو والإندونيسية والفرنسية.

وأكد “المطرفي”، أن هذى الخدمة أتت بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، لتسهيل على قاصدي المسجد الحرام وتوفير الوقت والجهد لهم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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