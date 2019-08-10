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شاهد.. الأطفال يجذبون عدسات الكاميرات في رحلة حجهم

شاهد.. الأطفال يجذبون عدسات الكاميرات في رحلة حجهم
weam.co/605837
واس- الوئام

جذبت عدسات الكاميرات، صور الأطفال الذين كانوا برفقة ذويهم في رحلتهم لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1440هـ, بالمشاعر المقدسة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية، عددًا من المشاهدات والصور التي توثق تنقل الأطفال مع ذويهم لأداء فريضة الحج، والوقوف في مشعر “عرفات” وهم يصدحون بصوت عال بالتلبية “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك” مرتدين الإزار والرداء الأبيضين كبياض قلوبهم وصفاء نفوسهم.

وسجلت عدسة “واس” الكثير من مظاهر العناية والملاطفة التي يحظى بها الأطفال من قبل رجال الأمن, ومنسوبو القطاعات الخدمية وضيوف الرحمن, في كل مكان يتجهون إليه في صورة من أبهى صور التلاحم والتراحم بين المسلمين, وهم يلهجون بخالص الدعاء للمولى عز وجل, أن يتقبل منهم ومن جميع حجاج البيت العتيق حجهم وسعيهم وصالح أعمالهم, وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

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