انتحار صديق ترامب المتهم بالتحرش في محبسه

وكالات - الوئام

كشفت اليوم وسائل إعلام أمريكية أن صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل الأعمال جيفري ابستاين، المتهم بالانتهاك الجنسي بحق فتيات قاصرات، انتحر في محبسه في نيويورك.

ووفقا لقناة “АВС” فقد انتحر الملياردير الأمريكي ليلًا في زنزانته في سجن مانهاتن السفلي في سجن فيدرالي، حيث احتُجز أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي.

ويشار إلى أن جيفري إبشتاين متهم بإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة، وفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، كان لإبشتاين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في منزله في نيويورك وفلوريدا.

إضافة إلى ذلك، جند ابستاين الفتيات لجلب فتيات قاصرات أخريات جدد، حيث لم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عامًا.

هذا ووجهت له تهمة الاتجار في القصر بغرض الاستغلال الجنسي، حيث تصل عقوبتها السجن لمدة 40 سنة، والتآمر للمشاركة في الاتجار إلى 5 سنوات.

وأدت هذه الادعاءات إلى استقالة وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا. وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وتم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.