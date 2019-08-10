مصاب بسرطان الدم وأصر على الوقوف بـ”عرفة”.. “الصحة” توفر الدواء والحجاج يدعون للمملكة

مكة- الوئام

أصر حاج سوداني يُدعى أحمد هارون على الوقوف بـ”عرفة”، رغم إصابته بسرطان الدم وأزمة رئوية حادة أجبرته على دخول العناية المركزة بمستشفى منى الشارع الجديد.

ومع هذا، لم تتوانَ “الصحة” في مساعدته على استكمال وإتمام حجه بتصعيده في قافلتها، أمس، التي حملت معها 329 حاجًا لتمكينهم من الوقوف على صعيد عرفات الطاهر موفرة لهم الدواء وجميع الخدمات العلاجية والصحية التي يحتاجونها، كما وفرت لهم الكادر الصحي والتجهيزات الصحية المختلفة لضمان سلامة الحجاج وتقديم الخدمات الصحية ليرفعوا الأكف بالدعاء للمملكة بدوام الأمن والرخاء.