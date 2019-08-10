فرق التدخل السريع بالدفاع المدني تواصل مهام الإشراف الوقائي والسلامة بالحج

مكة المكرمة الوئام

وفرت المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج، عددا كبيراً من فرق التدخل السريع المزودة بمعدات الإطفاء الأولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لمباشرة أعمال الإطفاء في حال نشوب حرائق – لا قدر الله-، إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات إسكان الحجاج بالمشاعر وكافة الأماكن التي يتواجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتقوم فرق التدخل السريع بالعمل على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء بالمشاعر المقدسة بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المداخل والممرات أثناء الحج، وما يميزها سهولة اختراقها للزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية حيث تم تجهيزها بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها.

وأوضح مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة، العميد خالد بن فهد الهزاع، أن فرق التدخل السريع تبدأ مهامها بالمشاعر المقدسة قبل وصول الحجيج وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، واتخاذها كافة الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث متى تطلب ذلك.

وأشار العميد الهزاع، إلى أن مهمة فرق التدخل السريع بالحج هي التأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجاج، والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه واختبار هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، إضافة إلى اختبار نظم الإنذار ومتابعة جاهزية أنظمة الإطفاء بالمخيمات، ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات.