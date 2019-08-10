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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام
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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف – أيده الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

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