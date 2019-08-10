عاجل.. هيئة الإحصاء تكشف عن أعداد حجاج هذا العام.. والزيادة 4.96% عن العام الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت التاسع من ذي الحجة نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1440هـ، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2489406) حاجًّا، منهم (1855027) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (634379) حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67%)، كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1385234) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1104172) حاجَّةً ، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ ، يتضح زيادة اعداد حجاج هذا العام بواقع (117731) حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ (2371675).

[ حجاج الخارج ]

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (31884) حاجًّا بنسبة (2%)، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (414750) حاجًّا بنسبة (22%)، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1126633) حاجًّا بنسبة (61%)، أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم (187814) حاجًّا بنسبة (10%)، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (67054) حاجًّا بنسبة (4%)، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (26892) حاجًّا بنسبة (1%).

وقد وصل (1741568)حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (96209) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (17250) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية، حيث وصل (614919) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (808311) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (431797 ) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

[ حجاج الداخل ]

وعلى مستوى حجاج الداخل والذين بلغ إجمالي عددهم هذا العام (634379) حاجًّا، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، بلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم ( 423376 ) حاجًّا غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم (211003) حاجًّا سعوديًّا ، وقامت الهيئة بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة المكرمة، حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة/مكة) السريع ما نسبته (34.7%) وطريق (الشرائع/مكة) ما نسبته (27.7%)، وطريق (المدينة/مكة) ما نسبته (19.3%) وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب/مكة)، وطريق (الطائف/مكة)، وطريق (جدة/ مكة) القديم بنسبة مقدارها (15.7%) ، يضاف إلى ذلك القادمين عن طريق قطار الحرمين وبلغت النسبة ( 2.6%)

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام 1440ه أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته (82.5%) من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (32978) سيارة.

[ القوى العاملة في موسم الحج ]

وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج أكثر من 350830 شخص، يمثلون أكثر من 47 جهةً حكومية وخاصة مشاركة في تقديم أكثر من 353 خدمة رئيسة وفرعية، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة على اعمال الحج من 6 جهات 6336 مشرفٍ ومشرفة، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم خدمات الحج العامة 257763 موظفًا وموظفةً، من 21 جهةً، وتجاوز إجمالي عدد القوى العاملة في خدمات الحجاج الصحية والطبية 30908 موظفٍ وموظفةٍ من 3 جهات، أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات نقل الحجاج والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 38750 موظفًا وموظفةً من 8 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7098 موظفًا وموظفةً من 4 جهات ، بالإضافة لعمل 9975 متطوع ومتطوعة في مجال خدمة كبار السن، التوجيه والإرشاد، علاقات الحجاج، الترجمة، وفي المجال الصحي والإعلامي.

[ المنهجية الإحصائية لحصر أعداد الحجاج ]

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل حيث تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد الفعلي لحجاج الداخل، أما حجاج الخارج فإن المديرية العامة للجوازات وكما أشير سابقًا تتولى حصرهم عـن طريق مـوظفيها المـتواجدين على جميع منافذ المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية، يضاف إلى ذلك حجاج الداخل من مدينة مكة المكرمة، والذين تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتقديرهم وفق مسوح دورية.

من جهة أخرى قدَّم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي شكره لكافة الجهات الأمنية والحكومية الداعمة الهيئة في تنفيذ مهمتها في إحصاءات الحج هذا العام، وأشاد بما قدَّمه أكثر من 520 باحثًا ميدانيًّا من منسوبي الهيئة العامة للإحصاء، والذين أتمُّوا مهامهم الموكَلَة إليهم في حج هذا العام بعد أن عملوا على مدار الساعة ابتداءً من غُرة هذا الشهر وحتى مغيب شمس اليوم (يوم عرفة).

وفي ختام أعمال الهيئة العامة للإحصاء في برنامج إحصاءات الحج تتقدم الهيئة بالدعاء لله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق كافة الجهات الأمنية والحكومية، وبقية الجهات الأخرى في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لضيوف الرحمن.