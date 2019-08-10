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هاتفيا.. الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى

هاتفيا.. الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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