شاهد.. جناح الإمارات بحي العرب يستقبل زوار سوق عكاظ بالأصالة والترحاب

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

يقدم جناح دولة الإمارات في “حي العرب” بسوق عكاظ رسالة عنوانها المحبة النابعة من عمق طالما ومازال متصفاً بالأصالة، المقرونة بالترحاب، في صورة حية تجسد التاريخ المشرّف، والحاضر المُشرق، عبر تجسيد للحي العتيق والاسواق القديمة والمنتجات الشهيرة والفلكلور المميز.

ويستوقف الزائر لجناح الإمارات المشارك في “موسم الطائف” ويحتضنه “حي العرب” بسوق عكاظ، الطراز المعماري المميز للحي الإماراتي العتيق، وعبق العطور، وكرم الضيافة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، في تجربة شيقة وكانه انتقل حالاً إلى الإمارات، وخاصة عند المرور بمحلاتها الشعبية، ومشاهدة أفخر واجود منتجاتها من العطور والخمريات والسعفيات والصناعات اليدوية والمخاوير “أحد انواع الحلي الإماراتية” والبراقع الإماراتية الشهيرة.

ويستعرض الجناح الإماراتي، أبرز الفنون الشعبية الإماراتية في قلب الساحة الفسيحة، حيث الإيقاعات الفلوكلورية الضاربة في عمق الأصالة العربية، كرقصة الحربية، والعيالة، واليولة، كما يتم تقديم العديد من الفقرات الغنائية والعديد من المشاركات المميزة للأطفال، بالإضافة إلى العروض الخاصة بأشهر الألعاب الشعبية ومن أشهرها الكرَابي، خيل اليريد، الرنغ، الجحيف، الصبة وغيرها من الألعاب.

وفي رحلة الزوار إلى الجناح الإماراتي، يستمتع الجميع باشهر المأكولات الإماراتية الشعبية، ذات الجودة والشهرة والخصوصية، مثل المالح، القشيد، الهريس، الجريش، العارسية، اللقيمات، الجباب، الخنفروش، الساجو واللقيمات الإماراتية الشهيرة.

ويشكل جناح الإمارات، مع 10 دول عربية أخرى بالجوار، احدث الفعاليات النوعية في سوق عكاظ، وهو حي العرب، الذي يؤكد مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، التي تحتضن الأسر من الأقطار العربية كافة، طوال شهر أغسطس عبر “موسم الطائف”.