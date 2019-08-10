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النقل الترددي بالنقابة العامة للسيارات يساهم في خدمة 769,000 حاج

النقل الترددي بالنقابة العامة للسيارات يساهم في خدمة 769,000 حاج
weam.co/605907
المشاعر المقدسة الوئام محمد السويهري

يعد النقل الترددي من أهم الأنماط التي تتيحها النقابة العامة للسيارات لنقل ضيوف الرحمن ، ويتميز هذا النمط من النقل بتحديد مسارات مخصصة للحافلات التي تعمل عليه وتساهم تلك المسارات في انجاز عملية النقل بسرعة أكبر وتخفيف الازدحام عن مكة المكرمة.

وقد باشرت النقابة العامة للسيارات و شركات ومؤسسات النقل المنضوية تحتها إلى تنفيذ مرحلة التروية والتصعيد لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب شرق آسيا وحجاج إيران وحجاج أفريقيا غير العربية

حيث تم نقل أكثر من 353,000 حاج في مرحلة التروية بإستخدام ما يقارب من 2400 حافلة وبتامين أكثر من 110 حافلات في الاحتياط تكون جاهزة وقت الحاجة لها في هذه المرحلة.

وفي مرحلة التصعيد بين مكة ومشعر عرفة أدت أكثر من 2700 حافلة دورها في نقل أكثر من 415,000 حاج وبتأمين أكثر من 220 حافلة في الاحتياط.

وفي مرحلة التصعيد بين مشعر منى وعرفة تم نقل ما يقارب عن 353,000 حاج بما يزيد عن 1700 حافلة وحوالى 140 حافلة احتياطية.

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