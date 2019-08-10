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“الربيعة” يشيد بجهود “أبطال الصحة” في تفويج المرضى المنومين إلى مشعر عرفة

“الربيعة” يشيد بجهود “أبطال الصحة” في تفويج المرضى المنومين إلى مشعر عرفة
weam.co/605914

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بجهود زملائه منسوبي وزارة الصحة خلال تفويج المرضى المنومين الى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج.

ونشر  في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر صوراً لتلك الجهود معلقاً عليها بقوله: “فضل يوم ⁧عرفة⁩ عظيم وأجره كبير، زملائي ⁧أبطال الصحة⁩ يسطرون أروع الأمثلة من خلال تفويج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج”.
واختتم التغريدة قائلاً “‏أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلدانهم بالصحة والعافية”.

يشار إلى أن “الصحة” دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات؛ لضمان تقديمهم لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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