“الصحة” تمكّن أكثر من ٥٠ حاجاً من إكمال فريضة الحج بعد ان أسقطتهم “الجلطات” و أمراض “القلب”

الوئام-مكة

تمكّنت وزارة”الصحة” ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أكثر من 50 حاجاً من جنسيات مختلفة ، من إكمال مناسك الحج ، رغم تعرضهم لجلطات قلبية ومضاعفات لأمراض القلب بعد وصولهم للمشاعر المقدسة ، حيث اجرت لهم عمليات عاجلة تكللت بالنجاح ، وبعد استقرار حالاتهم ، تم تصعيدهم لمشعر عرفة اليوم عبر قافلة طبية مجهزة لإكمال مناسك الحج.

وكانت قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية لعام 1440هـ التي شاركت فيها المدينة الطبية قد نقلت 62 حاجاً من مختلف الجنسيات من ضمنهم أكثر من 50 حالة من امراض القلب ، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتحقيق أمنياتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي وتمريضي متكامل.