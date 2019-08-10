الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة #عيد_الاضحي_المبارك2019 #عرفات_الان

الوئام-مكة

أعلن معالي مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، نجاح خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة على سلامة الحجاج، مؤكداً أن تنقلات الحجاج تمت ولله الحمد بيسر وسهولة من العاصمة المقدسة ومشعر منى، وحتى وصولهم إلى مشعر عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر، وسط متابعة واهتمام كافة قوات الدفاع المدني بالمشاعر.

وقال معالي الفريق العمرو: إن فرق ووحدات الدفاع المدني انتشرت على طول مسار تصعيد الحجاج في جميع الطرق المؤدية إلى عرفة ومحطات قطار المشاعر، ولم تسجل أي حالات أو مخاطر قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن قوات الدفاع المدني نفذت بنجاح خطة انتشار مكثفة في جميع أرجاء عرفة للتدخل السريع في حالات الطوارئ والتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية خلال وقوف الحجاج في عرفة، وأثناء نفرتهم في اتجاه مشعر مزدلفة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الإشراف الوقائي لجميع المخيمات ومقرات المنشآت الحكومية، والتأكد من سلامة وفاعلية جميع شبكات الإطفاء وشبكات تصريف السيول قبل وصول الحجاج إلى عرفة، وإزالة أي مخالفات يمكن أن تشكل خطراً على سلامتهم.

وأشاد الفريق العمرو بمستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالحج، لتوفير كل سبل الراحة والأمن والسلامة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي مخاطر أو مشكلات طارئة، والتصدي بكل حزم وكفاءة لأي ممارسات تعكر صفو الحج، أو تهدد سلامة ضيوف الرحمن.