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الجبير: السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني وتغليب المصلحة

الجبير: السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني وتغليب المصلحة
weam.co/605945
الوئام - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن ونؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

ودعا الجبير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم. والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

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