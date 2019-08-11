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تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة
weam.co/605950
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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