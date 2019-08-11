28 قتيلاً حصيلة إعصار «ليكيما» في الصين

بكين- الوئام:

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد أن عدد ضحايا الإعصار “ليكيما” في مقاطعة تشيجيانج في شرق الصين ارتفع إلى 28

قتيلا علاوة على 20 مفقودا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه تم إجلاء ما يقرب من 08ر1 مليون شخص إلى أماكن آمنة، كما تأثر ما يقرب من 5 مليون شخص في مقاطعة تشيجيانج، وفقا لما أعلنه مقر مراقبة الفيضانات المحلي.

ووصل الإعصار إلى مقاطعة تشيجيانج صباح أمس السبت، مما تسبب في عواصف صاحبتها أمطار شديدة مما تسبب في فيضانات مفاجئة. وكانت محافظة يونججيا الأكثر تضررا إذ تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات أرضية أغلقت مجاري الأنهار، ما أدى إلى انهيار حاجز إحدى البحيرات وحدوث فيضانات جرفت العديد من الأشخاص معها.