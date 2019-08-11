التعليقات: 0

علاوة على 20 مفقودا

28 قتيلاً حصيلة إعصار «ليكيما» في الصين

28 قتيلاً حصيلة إعصار «ليكيما» في الصين
weam.co/605972
بكين- الوئام:

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد أن عدد ضحايا الإعصار “ليكيما” في مقاطعة تشيجيانج في شرق الصين ارتفع إلى 28
قتيلا علاوة على 20 مفقودا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه تم إجلاء ما يقرب من 08ر1 مليون شخص إلى أماكن آمنة، كما تأثر ما يقرب من 5 مليون شخص في مقاطعة تشيجيانج، وفقا لما أعلنه مقر مراقبة الفيضانات المحلي.

ووصل الإعصار إلى مقاطعة تشيجيانج صباح أمس السبت، مما تسبب في عواصف صاحبتها أمطار شديدة مما تسبب في فيضانات مفاجئة. وكانت محافظة يونججيا الأكثر تضررا إذ تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات أرضية أغلقت مجاري الأنهار، ما أدى إلى انهيار حاجز إحدى البحيرات وحدوث فيضانات جرفت العديد من الأشخاص معها.

روابط ذات صلة

انخفاض أسهم أوروبا بفعل اضطرابات سياسية في إيطاليا

انخفاض أسهم أوروبا بفعل اضطرابات سياسية في إيطاليا

الصين تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار قوي

الصين تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار قوي

ترامب: قوة الدولار تضر بالصادرات الأمريكية

ترامب: قوة الدولار تضر بالصادرات الأمريكية

الصين تتهم أمريكا بالتعسف بسبب “هواوي”

الصين تتهم أمريكا بالتعسف بسبب “هواوي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>