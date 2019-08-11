فلسطيني يطلق النار على عسكريين إسرائيليين من قطاع غزة

القدس – وكالات – الوئام

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن فلسطينيا أطلق النار على عسكريين من قطاع غزة، عبر الحدود مع إسرائيل، مشيرا إلى أن دبابة إسرائيلية ردت بإطلاق النار على موقع عسكري لحركة حماس في المنطقة ذاتها.

وأفاد بيان للجيش بأن الدوريات رصدت مسلحا يقترب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، وأنه فتح النار على القوات فردت وفقا للإجراءات السارية.

وتابع البيان: “إثر هذا الحادث، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع عسكري لمنظمة حماس”، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا في صفوف القوات الإسرائيلية.

ووقع الحادث غداة مقتل أربعة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وقال الجيش إنهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل وكانوا يحملون بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان السبت، أنه يحمل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة “مسؤولية أي عدوان قادم من غزة”.

وفي الأول من أغسطس (آب) أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة، كما أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار من قبل فلسطيني تخطى السياج، قبل أن يقتله الجنود الإسرائيليون، بحسب الجيش.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.