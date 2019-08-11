التعليقات: 0

كانوا ملثمين وسرقوا محافظ الضحايا وهواتفهم

مجموعة مسلحة تقتل خمسة في نادٍ بجنوب البرازيل

مجموعة مسلحة تقتل خمسة في نادٍ بجنوب البرازيل
weam.co/605984
ساو باولو –وكالات – الوئام

قالت تقارير لوسائل إعلام محلية بالبرازيل إن مجموعة مسلحة اقتحمت ناديا في مدينة موستارداس، بجنوب البلاد قبيل فجر السبت، وأطلقت النار على العاملين والرواد، فقتلت خمسة أشخاص وأصابت أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وقال موقع (يو.أو.إل) الإخباري الإلكتروني إن تلك المجموعة المسلحة التي كانت ملثمة أيضا سرقت متعلقات الضحايا، بما في ذلك هواتفهم المحمولة ومحافظهم قبل هروبها.

وقالت الشرطة للموقع إنه ليس من بين الضحايا من له سجل إجرامي، وأضافت أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى في بورتو اليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن مسرح الجريمة.

ولم تتوافر معلومات فيما يتعلق بالدافع المحتمل وراء الجريمة، كما لم يتم اعتقال أحد بحلول ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفي مايو (أيار) قتلت مجموعة مسلحة أخرى 11 شخصا في حانة بمدينة بيليم بشمال البرازيل.

روابط ذات صلة

12 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

12 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

بالصور .. برازيليون : الرقصات السعودية الشعبية تشبه السامبا

بالصور .. برازيليون : الرقصات السعودية الشعبية تشبه السامبا

حجم الصادرات البرازيلية إلى السعودية تبلغ 3 مليار دولار في 2012م

حجم الصادرات البرازيلية إلى السعودية تبلغ 3 مليار دولار في 2012م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>