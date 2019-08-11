ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

برلين – وكالات – الوئام

أعلنت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، إنها تعمل على وضع قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية.

وقالت شولتسه، في تصريحات لصحيفة “ذا بيلد” الألمانية: “وزارتي تعمل حاليًا على وضع الإجراءات القانونية لحظر الأكياس البلاستيكية”.

وأضافت شولتسه إن الاتفاق الطوعي مع الشركات منذ عام 2016 لتقليل عدد الأكياس البلاستيكية حقق نجاحًا.

وقالت: “يمكننا الآن تأمين هذا (النجاح) بفرض حظر”. ولم يذكر التقرير متى سيتم الانتهاء من مشاريع القوانين.

يشار إلى أنه في شهر يوليو (تموز) الماضي قال ماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ في ألمانيا، إنه بدأ حملة ترويج على مستوى البلاد لفرض حظر على الأكياس البلاستيكية.

وكانت شولتسه قد أعربت في السابق عن شكوكها من القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية، بحجة أنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل الشروع بها أكثر من الخطوات الطوعية.

يذكر أنه بموجب اتفاق طوعي، فإن المحلات التجارية تطلب من عملائها دفع بدل نقدي مقابل الأكياس البلاستيكية.

وتخطط شولتسه لتأمين اتفاقية إضافية تتطلب من الشركات تقليل التغليف بالأكياس البلاستيكية، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات.