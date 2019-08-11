الشرطة الإسرائلية تصيب عشرات الفلسطينيين بالحرم القدسي

رام الله – وكالات – الوئام

أصيب العشرات من الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى، اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قررت السماح للمسلمين فقط بدخول الحرم القدسي الشريف اليوم، رغم أنه يتزامن هذا العام مع إحياء اليهود “ذكرى خراب الهيكلين المقدسيْن”، وذلك منعا لحدوث مواجهات بين الجانبين.

وانتقد سياسيون إسرائيليون القرار واعتبروه “استسلاما للإرهاب والعنف العربيين في أقدس الأماكن اليهودية”.