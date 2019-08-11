“فيسبوك” يضيف خاصية جديدة لتحسين خدمة الأخبار

واشنطن – وكالات – الوئام

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من العام الحالي، لتحسين خدمة الأخبار.

تتضمن هذه الخاصية تبويبا جديدا للأخبار المتخصصة، يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية، مثل “آخر الأخبار”.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن “فيسبوك” أكدت لشبكة “سي.إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية وجود هذه الخطة، في أعقاب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” عن اتصالات بين “فيسبوك” ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مثل “أيه.بي.سي نيوز” و”داو جونز” و”واشنطن بوست” و”بلومبرج”، وعرضت 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع “فيسبوك”.

من ناحيته كتب كامبل براون، رئيس إدارة الشراكات الإخبارية في شبكة “فيسبوك”، على موقع “تويتر”، إن “العمل مع صناعة الأخبار للحصول على حقوق استخدام الأخبار في الخدمة الجديدة هو هدفنا ومحل تركيزنا خلال العام الحالي”.

يأتي ذلك فيما تكثف شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” جهودها لمكافحة الأخبار المزيفة على منصاتها، بعد تزايد الانتقادات الموجهة لهذه الشبكات بدعوى أنها لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة هذه الأخبار.

وفي أبريل (نيسان) الماضي عرضت شبكة “فيسبوك” خطوات جديدة تتخذها

لوقف ظهور المحتوى المضلل والاحتيالية، وغيرها من المحتويات المثيرة للمشكلات، مع بعض التغييرات التي سيتم تطبيقها على المجموعات الخاصة على “فيسبوك”.

كانت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث، في وقت سابق من العام الحالي، قد أشارت إلى أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة. وقالت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين إنهم غالبا يواجهون الأخبار المزيفة.