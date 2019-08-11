“برو”.. العلامة المميزة الجديدة لكاميرات أبل

وكالات - الوئام

كشفت تقارير عديدة عن اتجاه شركة أبل لوضع تسمية “برو” في بعض إصدارات أجهزتها المحمولة للعام الحالي، لتميز الإصدارات التي ستحمل تصميم كاميرتها الخلفية بشكل مربع جديد يحمل ثلاث عدسات.

وكشفت تغريدة، نشرها المدون التقني CoinX على “تويتر”، أن إصدار “آيفون 11 برو” الذي سيأتي ضمن هواتف آيفون للعام الجاري سيحمل كاميرا ثلاثية العدسات، عدسة رئيسية وعدسة بمستويين للتكبير وثالثة للتصوير بزاوية غاية في الاتساع، وسيكون تصميم الكاميرا مربعًا.

كما كشف تقرير نشرته مدونة أخبار أبل اليابانية Macotakara عن قدوم إصدارين جديدين كتحديث لجهاز أبل اللوحي، الذي صدر العام الماضي، “آيباد برو”، سيكونان بحجم شاشة 10 بوصة و12 بوصة، وكلاهما سيأتي بتصميم مربع للكاميرا الخلفية، وذلك سيكون في شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي.

ومن المتوقع أن تكون العدسة الإضافية لتقديم مزايا الواقع المعزز AR لمستخدمي الهواتف الجديدة، وذلك في الوقت الذي بادر منافسو أبل من سامسونج وهواوي بهواتفهما جلاكسي نوت 10 وP30 Pro بتقديم تطبيقات مميزة للتقنية الجديدة، وبالتالي يعتبر العام الحالي هو الوقت المناسب لدخول شركة التفاحة لهذا السوق.