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بمناسبة عيد الأضحى

ضيوف برنامج خادم الحرمين يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة

ضيوف برنامج خادم الحرمين يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة
weam.co/606065
واس - الوئام:

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، أسمى
التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأِشاد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، بمنظومة الخدمات المتكاملة والمشروعات العملاقة التي شهدتها المشاعر المقدسة ومن بينها مشروع جسر الجمرات الذي أسهم بشكل كبير في التسهيل والتيسير على الحجاج أثناء رمي الجمرات.

كما نوهوا بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات من معالي الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداة النسك بكل يسر وسهولة والتفرغ للذكر والدعاء وعبادة المولى سبحانه وتعالى

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