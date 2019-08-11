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في بادية دير الزور

سوريا.. قوات النظام وميليشيات إيران تنسحب من مواقع كانت تسيطر عليها

سوريا.. قوات النظام وميليشيات إيران تنسحب من مواقع كانت تسيطر عليها
weam.co/606076
واس - الوئام:

انسحبت قوات النظام وميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الدفاع الوطني من عدة نقاط ومواقع متقدمة كانت تسيطر عليها في عمق بادية دير الزور.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ان سبب إخلاء تلك النقاط من المقاتلين والآليات جراء الهجمات المتكررة والمتصاعدة لعناصر تنظيم “داعش” والتي كبدتهم خسائر بشرية فادحة، بالإضافة إلى تأخر وصول الدعم إليها بسبب بعدها عن الثكنات العسكرية.

وحذر المرصد من أن تنظيم “داعش” يواصل نشاطه المكثف ضمن منطقة شرق الفرات حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على غرار نشاطه ضمن منطقة غرب الفرات حيث تواجد قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

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