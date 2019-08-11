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في اليوم التاسع من ذي الحجة

“الاتصالات”: استهلاك البيانات في مكة والمشاعر المقدسة بلغ 1718 تيرابايت

“الاتصالات”: استهلاك البيانات في مكة والمشاعر المقدسة بلغ 1718 تيرابايت
weam.co/606077
منى – وكالات – الوئام

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، الإحصائية الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ.

وقالت الهيئة إن حجم استهلاك البيانات بلغ 1718 تيرابايت، بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستجرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.

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