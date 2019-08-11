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بجبال جزيرة جران كناريا

حريق غابات هائل في إسبانيا

حريق غابات هائل في إسبانيا
weam.co/606091
وكالات - الوئام

نشب حريق غابات هائل في جبال جزيرة “جران كناريا” الأسبانية لقضاء العطلات.

والمناطق التي تضررت بشكل خاص هي مناطق “تيجيدا” و”أرتينارا” و”جالدار”، حيث تم نقل العشرات إلى مناطق آمنة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ لجزر الكناري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد.

وتسعى فرق الإطفاء لإخماد الحريق بالطائرات والمروحيات.

وقدر عمال الإنقاذ مساحة المنطقة التي تضررت بحوالي ألف هكتار، طبقا لما قاله رئيس جزر الكناري، أنجل فيكتور توريس للصحفيين.

وكان الحريق قد اندلع أمس السبت بالقرب من منطقة ارتينارا وانتشر من هناك. وقال توريس إن الحريق لم يتم السيطرة عليه بعد.

ونقلت صحيفة “لا فانجوارديا” عن السلطات قولها إنه من المحتمل أن يكون رجلا (55 عاما) أشعل الحريق خلال عملية لحام.ويستجوب الحرس المدني الاسباني الرجل.

وتم رؤية دخان كثيف أيضا في جزيرة تنريفي المجاورة.

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