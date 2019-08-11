مستشار شيخ الأزهر: المملكة نجحت في إفشال محاولات إفساد وتسييس الحج

أعرب المستشار شيخ الأزهر السابق محمد عبد السلام عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد عبد السلام بالدور الكبير الذي تقوم بها المملكة لتوفير سبل الأمن والراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بأمن وسلام ، وتوفير سبل الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر .

وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تبذله من جهود جبارة في استضافة وتأمين هذا العدد الكبير والهائل من حجاج بيت الله الحرام في أكبر تجمع ديني على وجه الأرض، مؤكدا فشل كل المحاولات الخبيثة لإفساد و تسييس موسم الحج .