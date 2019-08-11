“الصحة” تحيي آمال آلاف الحجاج بعد أن تحطمت على سرير المرض

مكة المكرمة - الوئام:

أحيت جهود وزارة الصحة أحلام آلاف من الحجاج التي تحطمت على سرير المرض، بعد أن أصيبوا بعارض صحي على أرض مكة، ظنوا أنه أنتهى بهم الأمل لمتابعة حجهم واتمامه، خاصة أن الكثير منهم أمضى سنوات من عمره بذل فيها الغالي والنفيس لأداء فريضة الحج.

ولكن هذا الإحباط لم يطل كثيرا فمنذ وصولهم لمواقع العلاج في وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، ومدينة طبية، يجدون أن أحلامهم لازالت على قيد الأمل، بإمكانيات هائلة وطاقات بشرية كبيرة، واستعدادات على أرفع المستويات، وبأرقى التطورات الطبية، ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعلمون ويتنافسون ويريدون أن يخدموا حجاج بيت الله بكل ما لديهم من طاقة.

فلا يكاد جزء من أراضي المشاعر المقدسة يخلو من قطاع صحي هنا مستشفى وهناك مركز صحي، وهنا عيادة متنقلة، وهناك سيارة مجهزة، استعداد تفوق ما يتوقعونه، وكل هذا جهز لهم بالمجان.

تقول حاجة مصرية: كنت على ثقة بما تقدمة المملكة لنا من خدمات صحية، ولكني لم أتوقع أن تصل إلى هذا الحد، سيارة نقلتنا بين المشاعر، وموظفين يتنافسون على خدمتنا، يريدون ماعند الله أولا، ثم يشاركون وطنهم الذي سخر نفسه لخدمة الحج والحجاج.

ويضيف حاج من تونس: حزنت كثيرا عندما تعرضت وزوجتي للمرض، إذ أننا لا نحمل مبالغ تكفينا لاتمام حجنا، ولكن هذا الحزن لم يطل كثيرا عندما تفاجأت أن أبلغني موظف الاستقبال بأحد مستشفيات منى أن العلاج تقدمه وزارة الصحة بالمجان لحجاج بيت الله الحرام، كلمات الشكر لاتوفي منسوبو الصحة على ما وجدناه من خدمات عظيمة وجليلة.

وتضيف حاجة أفغانية وجدنا خدمات عالية وتجهيزات عالمية في مستشفيات المشاعر وخدمات لا أستطيع أن أوصفها، شكرا لكم.

قافلة الصحة التي تنقل المرضى كل عام ليتموا حجهم من المدينة المنورة ومن جدة ومن مكة، ليفقوا على صعيد عرفات ويعودون لمستشفياتهم لاستكمال علاجهم واتمام حجهم، لاقت صدى واسع على مستوى العالم، وأشادات كبيرة لهذه الخدمة الفائقة والاهتمام البالغ، وما تشكله هذه الخدمة سوى شيء قليل مما تقدمه الصحة للحجاج.