مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعايد مرضاه

واس - الوئام:

زار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المرضى المنوّمين وذلك لمعايدتهم والإطمئنان عليهم يرافقه عدد من منسوبي العلاقات العامة والإعلام.

وقدم الدكتور الراجحي خلال الزيارة التهاني وباقات الورد للمرضى، وكذلك الهدايا للأطفال المنومين، متمنياً لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.

وأبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفّهم بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله، لما وفرته الدولة لهم من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.