التعليقات: 0

في المسجد الأقصى

في أول أيام العيد.. إصابة مسعف بقنبلة صوت واعتقال 3 مقدسيين

في أول أيام العيد.. إصابة مسعف بقنبلة صوت واعتقال 3 مقدسيين
weam.co/606119
واس - الوئام:

أصيب مسعف فلسطيني متطوع من جمعية الهلال الأحمر بقنبلة صوت في اليد، وعدد من الشبان اليوم بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية في القدس ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في ساحة قبة الصخرة في الأقصى، بعد تعرضهم للضرب.

من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، إن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، منها 14 جرى نقلها لمستشفى المقاصد، وواحدة لمستشفى لهداسا عين كارم، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً، وذلك خلال المواجهات التي وقعت في الاقصى.

روابط ذات صلة

البرتغال.. الوقود ينفد من محطات البنزين عشية إضراب مفتوح

البرتغال.. الوقود ينفد من محطات البنزين عشية إضراب مفتوح

بريطانيا.. رئيس الوزراء يعزز سلطات “الإيقاف والتفتيش” في حملته ضد الجريمة

بريطانيا.. رئيس الوزراء يعزز سلطات “الإيقاف والتفتيش” في حملته ضد الجريمة

حريق غابات هائل في إسبانيا

حريق غابات هائل في إسبانيا

سوريا.. قوات النظام وميليشيات إيران تنسحب من مواقع كانت تسيطر عليها

سوريا.. قوات النظام وميليشيات إيران تنسحب من مواقع كانت تسيطر عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>