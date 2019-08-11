شاهد .. إنقاذ حاج عراقي تعرض لجلطة دماغية بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي

الوئام -المشاعر المقدسة-محمد السويهري

أنقذت فرق الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي،اليوم، حياة حاج عراقي مسن بمشعر عرفات بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تأديته لمناسك الحج.

وقال المشرف العام على الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ، خالد العيد أن غرفة العمليات بالهيئة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تلقت بلاغا لتعرض حاج عراقي لجلطة دماغية، على إثرها تم نقل الحاج بزمن استجابة قياسي عن طريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية حيث تلقى العلاج اللازم في المدينة الطبية، ومن ثم تم نقله جوا مرة أخرى لمستشفى شرق عرفات لإكمال مناسكه وتصعيده بعرفات.

وأضاف العيد أن خدمة الإسعاف الجوي تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج والتي تأتي من أبرزها الخدمات الاسعافية الأرضية والفرق الإسعافية الأساسية وفرق الاستجابة المتقدمة والفرق الراجلة في الحرم والمشاعر المقدسة والدعم اللوجستي من قبل الفرق التطوعية تحت مظلة الهيئة، إضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار العيد أن الإسعاف الجوي باشر خلال موسم حج هذا العام حتى اليوم أكثر من خمسة وعشرين حالة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله- على تقديم أرقى الخدمات الطبية لضيوف الرحمن، حيث تمثل الهيئة إحدى أهم الجهات الطبية والإسعافية المشاركة في الحج جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الطبية الأخرى.

وفي الختام قال العيد إن الهيئة تستقبل البلاغات خلال موسم الحج من خلال الرقم الموحد 997 ليتم تحويل البلاغ للفرقة الإسعافية المناسبة لمباشرة الحالة الطارئة.