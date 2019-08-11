مستشفى قيا يستنفر طواقمه لاستقبال 16 حالة إصابة وطارئة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

استنفر مستشفى قيا العام ، كامل طواقمه الطبية والفنية، صباح اليوم، لاستقبال مصابي خمس حوادث متفرقة وقعت في أوقات متقاربة بالأضافة إلى حالتين أخرى طارئة.

وذكر «المستشفى» أن عدد المصابين والحالات الطارئة الذين تم استقبالهم في الفترة الصباحية لهذا اليوم العاشر من ذي الحجة لعام 1440 في قسم الطوارئ والإسعاف بلغ 14 حالة أصابية ناجمه عن حوادث مرورية، وحالة قطع حاد، وحالة طارئة ناتجه عن لدغة عقرب، بالأضافة أنه تم أستدعاء الأطباء الأخصائيين إلى قسم الطوارئ لمباشرة عدة حالات مابين 10 حالات باطنية، وحالتين نساء وولادة، و10 حالات أطفال، وقد تم التعامل مع جميع الحالات بحرفية وعناية تامة، من خلال استنفار جميع الأقسام.

وأضاف «المستشفى» أنه تم تحويل إحدى الحالات للعناية المركزه بمجمع الملك فيصل بالطائف، كما تم تنويم 7 حالة وتقديم الخدمات العلاجية لأربع حالات بقسم الطوارئ، وخروج أربع حالات على مسؤوليتهم.

وأكد «المستشفى» أنه يسخر كافة إمكانياته الطبية، والتقنية المتاحة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وإدارة العمليات الحرجة لإنقاذ حياة المرضى التي تصله بكفاءة عالية.

من جهته، شكر مدير مستشفى قيا العام المرابط الأخصائي عطية الغامدي الطاقم الطبي على سرعة تجاوبهم وعلى جهودهم في علاج المصابين وتقديم الخدمة الصحية اللازمه في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن مستشفى قيا يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه باتجاهات عدة.